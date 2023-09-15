Пропагандисти заявляють про начебто "переконливу підтримку" місцевим населенням політичної партії "Єдина Росія".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголошує, що ворог на тимчасово окупованій території України поширює брехливу інформацію про перебіг та результати "виборів".

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що це робиться за допомогою "пропагандистського апарату".

"На тимчасово окупованій території України російський пропагандистський апарат активно поширює неправдиву і викривлену інформацію про перебіг і результати проведення у цьому році вересневих виборів і нібито "переконливу підтримку" місцевим населенням політичної партії "Єдина Росія", - зазначила Маляр.

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Заступниця міністра розповіла, що протягом минулого тижня у засобах масової інформації населених пунктів тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей практично одночасно з’явилися заздалегідь підготовані повідомлення про успішне завершення виборів.

"При цьому російською цензурою не допускалось навіть згадування про репресивні заходи, які застосовувались окупантами для впливу на перебіг виборчого процесу та використання самих виборів з метою призову громадян по мобілізації", - наголосила Маляр.

Зокрема, зазначила вона, російські окупанти міста Горлівка та прилеглих населених пунктів організували вручення повісток чоловікам призовного віку відразу після їхньої участі в голосуванні.

"Вибори" на окупованих територіях України

Як відомо, з 8 до 10 вересня Росія оголосила проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області місцеве населення тотально проігнорувало ці незаконні псевдовибори, через що загарбники влаштували масштабну перевірку.

Так, окупаційна адміністрація перевіряла бюджетників, які не пішли на вибори. Вони вимагали надати списків всіх людей, хто був на лікарняному чи у відпустці під час "виборів".

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