Загарбники підозрюють мешканців окупованих територій у саботажі та вимагають надати списки всіх бюджетників, хто у період псевдовиборів був у відпустці чи хворів.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області місцеве населення тотально проігнорувало так звані "вибори", які влаштували росіяни. Через це загарбники влаштували масштабну перевірку.

"Хоча ворог і намалював собі 68% явки від незрозумілої кількості населення, адже у РФ немає таких даних, проте реальні показники в рази менше. Попри те, що "голосування" тривало 11 днів, а автоматники обходили будинки – місцеві не проявили інтересу до фарсу Кремля", – повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що тепер окупаційна адміністрація перевіряє бюджетників, які не пішли на вибори. Вони вимагають надати списків всіх людей, хто був на лікарняному чи у відпустці під час так званих "виборів". Окупанти підозрюють місцевих мешканців у саботажі.

Відео дня

"Вибори" на окупованих територіях України

З 8 до 10 вересня Росія оголосила про проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Явка на цьому незаконному процесі дуже низька, через що озброєні росіяни заявляються до людей додому.

МЗС України ініціювало термінове засідання Ради безпеки ООН і запровадження нових санкцій проти РФ через проведення незаконних псевдовиборів. На "голосування" також реагують країни-партнери. Зокрема, псевдовибори засудили в Канаді, Азербайджані, Японії, США, Великій Британії та Євросоюзі.

Вас також можуть зацікавити новини: