Загарбники намагалися захистити свої літаки.

Аеродром "Маринівка" у Волгоградській області є єдиною російською авіабазою поблизу України, на якій збудували укриття для літаків.

Як пише Defense Express, роботу над конструкціями вели з листопада 2023 року до початку 2024-го. Аналітики зазначають, що мова не йде про повноцінні захисні споруди - ймовірно, ці укриття здатні захистити від негоди, однак не дуже ефективні проти уламків.

Українська дронова атака викликала пожежу та детонацію боєприпасів, тому росіянам довелся закривати аеропорт "Гумрак" і готувати евакуацію селища Октябрськоє, що неподалік.

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Зазначається, що сам аеродром знаходиться у 450 кілометрах від лінії російського-українського фронту. Фактично він ближчий до Казахстану, ніж до кордону України.

Удар по аеродрому Маринівка

Нагадаємо, що цієї ночі у місті Калач-на-Дону почули потужні вибухи, після яких з території військової авіабази почав здійматися густий дим. Відомо, що раніше там знаходилися російські військові літаки.

За даними УНІАН, цей аеродром опинився під українською дроновою атакою, уражено склади з керованими авіаційними бомбами та паливом.

Згодом у мережі поублікували супунтикові знімки "Маринівки", які зробили вже після нічного удару. На них можна побачити значні руйнування.

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