Аеродром "Маринівка" у Волгоградській області є єдиною російською авіабазою поблизу України, на якій збудували укриття для літаків.
Як пише Defense Express, роботу над конструкціями вели з листопада 2023 року до початку 2024-го. Аналітики зазначають, що мова не йде про повноцінні захисні споруди - ймовірно, ці укриття здатні захистити від негоди, однак не дуже ефективні проти уламків.
Українська дронова атака викликала пожежу та детонацію боєприпасів, тому росіянам довелся закривати аеропорт "Гумрак" і готувати евакуацію селища Октябрськоє, що неподалік.
Зазначається, що сам аеродром знаходиться у 450 кілометрах від лінії російського-українського фронту. Фактично він ближчий до Казахстану, ніж до кордону України.
Удар по аеродрому Маринівка
Нагадаємо, що цієї ночі у місті Калач-на-Дону почули потужні вибухи, після яких з території військової авіабази почав здійматися густий дим. Відомо, що раніше там знаходилися російські військові літаки.
За даними УНІАН, цей аеродром опинився під українською дроновою атакою, уражено склади з керованими авіаційними бомбами та паливом.
Згодом у мережі поублікували супунтикові знімки "Маринівки", які зробили вже після нічного удару. На них можна побачити значні руйнування.