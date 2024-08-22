На ньому базувалася значна кількість російських бомбардувальників - 14 Су-24 та 15 Су-34.

В мережі з'явились супунтикові знімки аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області після нічної атаки СБУ та ССО. Вони опубліковані OSINT-дослідником М.Т. Андерсоном.

"Все ще аналізую, але зважаючи на суспільний інтерес, поділився тим, що я вважаю районами, які потрапили під обстріл. Ще раз менше про планери. Велика кількість руйнувань навколо ангарів і на північ від них", - написав він.

На фото можна побачити, що кілька ангарів, а з ними, ймовірно, літаків, знищено. Так само і з складськими приміщеннями: тепер їх просто не існує.

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Варто нагадати, що на ньому базувалася значна кількість російських бомбардувальників - 14 Су-24 та 15 Су-34.

Удари по російським аеродромам

Джерело в Службі безпеки України повідомило УНІАН про те, що українські дрони вдарили по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області, який ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. Зокрема, на аеродромі було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та паливом.

Є сподівання на те, що в результаті атаки на аеродром "Маринівка" у Росії будуть пошкоджені ворожі літаки-бомбардувальники. Про це сказав військовий оглядач Денис Попович, відповідаючи на запитання щодо подій на аеродромі у Волгоградській області. Він зауважив, що "прилітає" також і в Мурманську область, через що росіяни змушені були передислоковувати бомбардувальники Ту-95.

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