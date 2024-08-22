Саме з цього аеродрому у Волгоградській області ворог активно бомбардує лінію фронту в Україні.

Українські дрони вдарили по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області Росії, який ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Про це повідомило УНІАН джерело в Службі безпеки України, зазначивши, що СБУ спільно із ССО уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі "Маринівка".

"Місцеві росіяни скаржаться, що після атаки дронів СБУ та ССО ЗСУ їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму апокаліпсису", - розповіло джерело. Пожартувало, що так зване "СВО" йде по плану, тому місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами. Зазначається, що над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Удар по аеродрому Маринівка - що відомо

У місті Калач-на-Дону Волгоградської області РФ у ніч на 22 серпня прогриміли вибухи через атаку дронів і роботу ППО. Після цього на військовому аеродромі "Маринівка", що розташований у селищі Октябрський, приблизно за 20 км від Калача-на-Дону. спалахнула пожежа.

Судячи зі знімків NASA, на території аеродрому виникло кілька пожеж. Також на супутникових знімках авіабази від 19 серпня видно майже тридцять військових літаків - 14 Су-24 і 15 Су-34 - і вісім вантажівок.

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