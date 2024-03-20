Скоріш за все, на судні - чергова партія вкраденого зерна.

У порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено російський корабель, це перше судно від початку 2024 року. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольський порт ожив. Фіксуємо чергове приховане судно", - заявив він.

За словами радника мера, за будівлею елеватора (візуально встановлено корму та надбудову) судно невстановленого класу.

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"За виглядом вантажність до 3,5 тис. тонн. Судячи за все, чергова партія вкраденого зерна буде вкрадена. Це перше зафіксоване судно в Маріупольському порту з початку 2024 року. Весняна навігація поновилась", - зазначив Андрющенко.

Що окупанти роблять із Маріупольським портом

Як повідомляв УНІАН, на початку 2023 року стало відомо, що російські окупанти почали перетворювати Маріупольський морський порт на військову базу. Всіх маріупольців, які працювали в порту, звільнили, а на їх місце приїхали громадяни РФ. Було розпочато роботи з розділення причалів на умовно цивільні та умовно військові.

Наприкінці 2023 року повідомлялось, що армія РФ поглиблює порт Маріуполя для вивезення награбованого з окупованих українських територій. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що скоріше за все, поглиблення порту Маріуполя пов'язане з "потребою й надалі вивозити награбоване з українських територій".

Речник ВМС додав, що немає сенсу поглиблювати дно порту Маріуполя для військових цілей. "Це схоже на потуги, щоб якось убезпечити своє угрупування, хоча насправді у цьому особливого сенсу немає", - зазначив Плетенчук.

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