Наразі в російському полоні залишається близько 900 бійців його бригади, "Азов" продовжує воювати.

На фінальному етапі оборони Маріуполя та "Азовсталі" співвідношення сил українських захисників та ворога було 1:10 по піхоті та подекуди 1:20 по техніці. Про це розповів колишній військовополонений офіцер 12-ї бригади "Азову" Нацгвардії України Ілля Самойленко (позивний "Гендальф") в ефірі телемарафону єдиних новин, говорячи про оборону Маріуполя у ці дні у 2022 році.

"18 березня - це звичайний день в обороні Маріуполя, він нічим не є визначним. На той момент співвідношення сил в середньому по піхоті було 1:10, по бойовій техніці - подекуди 1:20. Це значна перевага у противника. У тому числі абсолютна перевага у повітрі. Місто було оточене з чотирьох сторін. 2 березня кільце навколо міста закрилося і фронт почав віддалятися. Бої точилися по всій території міста", - зазначив Самойленко.

Він уточнив, що оборона "Азовсталі" - це була загальна Маріупольська оборонна операція.

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"Просто фінальним, завершальним етапом був вже етап боїв безпосередньо на заводі. Пункт управління та тилові бази постачання майже з самого початку, з кінця лютого 2022 року, знаходилися на заводі. Це була стратегічно вигідна точка для утримування оборони. Але бої точилися на лівому березі, на правому, в північній частині міста, на заводі Ілліча. Бої були в 4-х секторах", - розповів Самойленко.

За його словами, нині "Азов" продовжує воювати та знаходиться на ділянці під Кремінною. За інформацією Самойленка, наразі в російському полоні залишається близько 900 бійців його бригади.

Як відомо, Ілля Самойленко був звільнений з російського полону 21 вересня 2022 року. З початку блокади Маріуполя він разом з побратимами перебував на "Азовсталі" та звідти інформував суспільство про ситуацію в місті. Зокрема, 8 травня 2022 року провів пресконференцію для представників закордонних ЗМІ англійською мовою.

Обмін військовополоненими: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 3 січня 2024 року відбувся перший за багато місяців великий обмін полоненими з Російською Федерацією. Додому повернулися 230 українських захисників та цивільних. В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими інфорумвали, що серед звільнених також захисники Маріуполя.

Наприкінці минулого року Президент України Володимир Зеленський під час своєї підсумкової річної прес-конференції розповів про допомогу інших країн у звільненні полонених українців та прокоментував питання про обмін полоненими, зауваживши, що "процес ускладнено".

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