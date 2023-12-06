Він заявив, що захоплюється тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах нищить ворога.

Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Про це сказав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вітаючи дорогих бойових побратимів і посестр з Днем Збройних сил України, який відзначається 6 грудня.

"Україна не здається завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь, як би важко нам не було, але точно не буде соромно!", - наголосив він.

Він подякував всіх, хто стоїть на захисті України і, особливо тим, хто сьогодні "у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога". За його словами, саме ці люди стоять за майбутнє наших дітей. "Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку", - підкреслив Залужний.

Президент України Володимир Зеленський також записав відеопривітання з нагоди Дня Збройних сил України. Йдучи центром Києва по вулиці Грушевського, вітаючись з людьми, які йшли йому на зустріч, Зеленський зазначив, що йде до стіни памяті тих, хто віддав життя за Україну.

За його словами, це свято сильних сміливих і незламних чоловіків і жінок, які служать в ЗСУ і боронять державу та тих, хто віддав своє життя за те, щоб "не віддати Україну", не дозволити окупантам пройтися парадом по центру Києва.

Зеленський зазначив, що в центрі Києва вже майже два роки блокпости. "Тут укріплення, їжаки. Але наші їжаки, не чужі шакали – ті хто наївно вірив, що може бути інакше, що вистачить трьох днів і буде по їхньому. Але в нас є ті, хто довів і доводить, що буде по нашому. Це ті, хто б’ється за нашу свободу на передовій", - наголосив президент. За його словами, на вулицях столиці українські прапори, а не російські триколори.

Зеленський підкреслив, що попереду – звільнення українських територій від окупантів. "Це наші землі, це наші люди. Хіба є альтернатива? Ні", - сказав він. За словами глави держави, попереду перемога і цьому немає альтернативи. "Як би не було складно, але дійдемо до наших кордонів, до наших людей, до справедливого вільного миру", - зазначив президент. При цьому він додав, що сьогодні для ЗСУ одна емоція – вдячність і тільки побажання перемогти. "Командири, будь ласка, бережіть своїх солдатів і себе, будьте собою. Я вас вітаю з Днем ЗСУ і памятаймо, що до тих, хто поводився добре прийде святий Миколай Чудотворець, а до тих, хто поводився нікчемно прийдуть ЗСУ – творці справедливості", - наголосив Зеленський.

День Збройних сил України

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил, а також свято Миколая.

Українські воїни зробили до свята подарунок - за даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на українській землі знищено рекордну кількість російських окупантів -1270 осіб.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 335 тисяч 110 осіб.

Також знищено велику кількість ворожої техніки за минулу добу : один літак, 51 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 40 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 13 танків, 6 РСЗВ, 49 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 5 одиниць спеціальної техніки.

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