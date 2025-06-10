Загинула жінка в Оболонському районі.

У Києві є загибла внаслідок нічної атаки РФ. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі… Російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу", - написав він у Telegram.

Масована атака на Київ - головні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що від нічної масованої дронової атаки ворога на столицю 4 людей постраждали. Згодом він уточнив, що в стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих, а чотирьом надали допомогу амбулаторно.

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Рятувальники повідомляли, що внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури в різних районах міста. Зокрема, в Оболонському виникла пожежа у житловій багатоповерхівці та зайнялись складські приміщення.

Мережі облетіли фото пошкодженого ЖК в Оболонському районі. Там розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим.

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