У столиці велика кількість локацій, де є пошкодження і пожежі після ударів.

Під час повітряної атаки в ніч з 9 на 10 червня основний удар ворога був спрямований проти столиці України. Росія атакувала Київ великою кількістю засобів практично з усіх боків. Про це сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Було атаковано столицю України, атаковано Одещину. Основний удар, звісно, був по Києву. Ви бачите велику кількість локацій, де є пошкодження, пожежі", - зазначив він.

Ігнат розповів, що ворог запустив по Україні 322 засоби повітряного нападу. Українській ППО вдалося знешкодити 284 повітряні цілі, зокрема ракети, ударні БПЛА, у тому числі імітатори, а також дві північнокорейські балістичні ракети KN-23.

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За словами начальника управління комунікацій, остання атака була непростою, особливо для столиці.

"Неодноразово Київ піддавався таким атакам, як сьогодні, з великою кількістю засобів повітряного нападу – і балістичні ракети, і крилаті, і дрони атакували з усіх сторін практично - з півночі, півдня, сходу й заходу, заходили на столицю, оточуючи її з різних напрямків, завдаючи ударів. Це, звісно, ускладнює роботу ППО", - наголосив він.

За його словами, для відбиття атаки задіювалися, зокрема, армійська авіація, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби, також працювали екіпажі зенітних дронів.

Відповідаючи на запитання про кульки, знайдені киянами після нічного обстрілу, Ігнат зазначив, що бойова частина ворожих засобів буває різна:

"Це можуть бути термобаричні, осколково-фугасні боєприпаси або й начиненні шрапнеллю".

Шрапнель, наголосив він, призначена для того, щоб уламки розліталися на якомога більші відстані і щоб постраждало якомога більше людей і техніки. Ігнат додав, що під час таких атак людям не можна перебувати на вулицях, бо ці елементи смертельно небезпечні.

Російська атака по Києву 10 червня

Як писав УНІАН, у ніч на 10 червня Київ зазнав масованої російської атаки. Внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель, пошкодження інфраструктури в різних районах міста.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок нічної атаки у Києві постраждали 4 людини. Пошкодження зафіксовано у семи районах столиці.

Зокрема, в Дарницькому сталися пожежі біля гуртожитку, в парку, згоріли автівки у дворах. Зайнявся триповерховий житловий будинок, пошкоджено залізницю. На Оболоні виникла пожежа в багатоповерхівці, також там триває ліквідація займань складських приміщень. У Шевченківському районі зафіксовано низку влучань.

У Голосіївському уламки впали на території храму, крім того, пошкоджені верхні поверхи бізнес-центру. Загоряння даху 16-поверхівки сталося у Солом’янському районі, а у Деснянському і Подільському горіли відповідно авто у дворі і нежитлові приміщення.

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