Росія масовано вдарила по Києву: в ДСНС показали наслідки (фото)

Всього постраждало сім районів української столиці, четверо людей зазнали поранень.

У ніч на 10 червня Київ зазнав масованої російської атаки. Внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури в різних районах міста, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки російських загарбників у Києві постраждали 4 людини. Пошкодження зафіксовано у семи районах столиці:

Дарницький — пожежі біля гуртожитку, у парку, згоріли автівки у дворах. Горів триповерховий житловий будинок. Пошкоджено залізницю.

Оболонський — виникла пожежа у багатоповерхівці. Також триває ліквідація займань складських приміщень.

Шевченківський — зафіксовано низку влучань. Триває ліквідація пожежі в недіючій споруді.

Голосіївський — уламки впали на території храму, пошкоджені верхні поверхи бізнес-центру.

Солом’янський — загоряння уламків на даху 16-поверхівки.

Деснянський — горіли авто у дворі, пожежу ліквідовано.

Подільський — загоряння нежитлових приміщень.

Зазначається, що до ліквідації наслідків російського обстрілу залучені 441 рятувальник та 102 одиниці техніки ДСНС.

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Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, починаючи із 20-ї години 9 червня і протягом ночі 10 червня російська армія атакувала Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару було місто Київ, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема ворожі війська запустили по українських населених пунктах 315 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів з таких напрямків. Також серед засобів повітряного нападу були також дві балістичні ракети KN-23, запущені з Воронезької області, та 5 крилатих ракет "Іскандер-К", які летіли з Курщини.

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