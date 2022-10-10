Раніше повідомлялося про 12 загиблих.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили про 14 загиблих та 97 травмованих українців унаслідок сьогоднішньої масованої атаки Росії.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Служби.

У ДСНС зазначили, що станом на 21:00 внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 тис. 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) та Хмельницькій (6) областях.

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"Загинуло 14 осіб, травмовано 97 осіб", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

Обстріл України 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України.

Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Після цього у деяких з них

Повідомлялося, що від терористичної атаки загинуло 12 людей, понад 80 поранено або травмовано.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

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