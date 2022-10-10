Він зауважує, що Москва цими ударами не досягла жодної військової мети, натомість українські захисники отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога.

Міністр оборони України Олексій Резніков стосовно сьогоднішнього обстрілу України російськими окупантами зауважує, що ця атака свідчить про розгубленість і знервованість росіян.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Для сьогоднішнього масованого обстрілу російськими військами цивільних об'єктів у мирних українських містах є перевірене історією визначення: це гірше ніж злочин - це помилка. Це помилка, до якої Кремль змусили успіхи наших воїнів", - зазначив міністр.

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Він підкреслив, що усі, хто віддавав злочинні накази вдарити ракетами і дронами, неодмінно будуть покарані.

"Росіяни і раніше били ракетами по енергетичній інфраструктурі, житловим будинкам, школам і лікарням в Україні. Але сьогоднішня масована атака красномовно свідчить про їхню розгубленість і знервованість. Адже вона контрпродуктивна і матиме для Росії руйнівні наслідки", - наголосив Резніков.

По-перше, пояснив він, Москва не досягла жодної військової мети. "Навпаки - наші захисники і захисниці отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога, який обстрілює міста в тилу, де живуть їхні близькі", - зауважив урядовець.

По-друге, додав він, "тепер не потрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити: Росія - це держава-терорист, держава спонсор тероризму". "Усі, хто після цього спробує співпрацювати з РФ, заперечувати терористичну сутність московського режиму, будуть мати очевидні проблеми з поясненнями", - наголосив Резніков.

Більше того, зауважив він, усі "російські лоялісти", відкриті та "гібридні" агенти впливу на заході тепер опиняються на роздоріжжі: вони "повинні або засудити людожерські дії Кремля, або підтримати їх". "Уникнення чіткої позиції - це фактична підтримка злочинів", - написав міністр і додав, що це стосується і російських діячів.

По-третє, зазначає Резніков, якщо останніми місяцями у розмовах з партнерами Україні доводилося шукати способи не допустити "втоми" від України, то тепер "росіяни все зробили за нас". "Вони чітко показали, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вдарить не тільки по Україні, а по всій Європі", - зазначив урядовець.

Він додав, що знищення інфраструктури життєзабезпечення може спровокувати нові хвилі біженців - сотні тисяч людей, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там порятунку.

"На цьому тлі значно простіше пояснювати, навіщо нам дуже швидко потрібна додаткова зброя, насамперед - засоби ППО та ПРО... Надавши силам оборони України більше засобів, можна суттєво знизити рівень загрози з повітря", - підкреслив Резніков.

Урядовець додав, що найближчими днями під час зустрічей у форматі "Рамштайну" та у штаб-квартирі НАТО "буде потрібно менше слів". "Росіяни самі роблять, щоб максимально розширити перелік законних цілей для нейтралізації ризиків", - підсумував він.

Російський масований удар по Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

Від терористичної атаки загинуло 12 людей, понад 80 поранено або травмовано.

Раніше російський диктатор Володимир Путін визнав завдання удару по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури. Він пригрозив Україні новими ударами, фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов'язаний з підривом Кримського мосту.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

Наразі відомо, що кількість загиблих внаслідок масованих атак Російської Федерації по українських містах становить 11 осіб.

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