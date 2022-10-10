Путін заявив, що ударам піддалися об'єкти енергетики і нібито об'єкти "військового управління і зв'язку".

Російський диктатор Володимир Путін визнав завдання по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури масованого удару вранці 10 жовтня.

Про це він заявив сьогодні під час звернення до росіян.

Путін заявив, що ударам піддалися об'єкти енергетики і нібито об'єкти "військового управління і зв'язку".

Відео дня

"Сьогодні вранці за пропозицією Міноборони і за планом Генштабу Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського і наземного базування по об'єктах енергетики, військового управління і зв'язку України", - сказав він.

У цьому ж зверненні Путін пригрозив Україні новими ударами, фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов'язаний з підривом Кримського мосту.

"У разі продовження спроб на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами будуть відповідати рівню загроз, створюваних Російській Федерації. Ні в кого не повинно бути в цьому ніяких сумнівів", - відповів кремлівський диктатор.

Напередодні Путін назвав "терактом" підрив на Кримському мосту, внаслідок якого було обвалено частину автодорожнього полотна.

Услід за цим в Кремлі не стали відповідати, чи знаходиться Кримський міст під "ядерною парасолькою". Таку думку секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав "невірною постановкою питання".

Проте західні журналісти припускали, що вибухи на Кримському мосту Путін розцінить як "особисту образу" і жорстоко мститиметься.

Новина доповнюється...