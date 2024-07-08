Пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста, повідомив мер міста Віталій Кличко.

У Києві зросла кількість жертв російської масованої атаки: тепер відомо про сімох загиблих та мінімум 25 постраждалих, серед яких дитина.

"Уточнення даних. Станом на цю хвилину, попередньо відомо про сімох загиблих. Інформація уточнюється" - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців", - додав він.

Цю інформацію підтвердив голова МВС Клименко і повідомив, що одну людину вже витягли з-під завалів в "Охматдиті".

"Сьогоднішній ранок вчергове довів, що Росія – країна терористів та виродків. Десятки ракет по містах у годину-пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни. На цю мить відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Наші служби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям", - написав він.

Зеленський додав, що зараз лікарня "Охматдит" пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

"Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди. Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить", - написав він.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що удар по "Охматдиту" прийшовся на корпус, де діти отримували діаліз

"Пошкоджені реанімаційні, операційні, онкологічне відділення. Найперше завдання - перевезти пацієнтів туди, де є ШВЛ, кисень", - додав він.

На відео, яке опублікувало видання "Суспільне", жителі міста разом з медпрацівниками та поліцейськими вивчають завали лікарні "Охматдит".

Ракетний удар РФ - деталі

Росіяни в понеділок удень, 8 липня, завдали ракетного удару по Києву.

У передмісті столиці працювали Сили протиповітряної оборони, повідомив мер Києва Віталій Кличко й закликав мешканців перебувати в укриттях.

За відомостями УНІАН, потужні вибухи в Києві сьогодні чули, зокрема, в Оболонському та Голосіївському районах.

Росія вдарила ракетама по місту Кривий Ріг, є загиблі і поранені. Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вілкул повідомив, що вже відомо про 10 загиблих, 31 поранених, які перебувають в лікарні, з них 10 тяжких.

Вас також можуть зацікавити новини: