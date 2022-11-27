Він наголосив, що Сили оборони України готуються до цього, а влада опрацьовує усі сценарії, у тому числі з партнерами.

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що наступний тиждень може бути складним, Росія готує нові удари по Україні.

Терористи готують нові удари, і поки у них є ракети – вони не заспокояться, заявив президент заявив у своєму вечірньому відеозверненні. Він закликав громадян допомагати один одному.

"Але наша здатність допомагати один одному і дбати про тих, кому найскладніше, – про літніх людей, про сім’ї з дітьми, про тих, у кого війна забрала дім і рідних... – наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і нашою силою", - наголосив він.

Відео дня

Зеленський зазначив, що наступний тиждень може бути таким самим складним, як тиждень, що минає.

"Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами", - сказав він.

"І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги тих, кому можете допомогти. Будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги. Усі разом і, допомагаючи один одному, ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей", - підкреслив глава держави.

Масовані атаки по Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними Нацполіції, жертвами ракетних обстрілів стали 10 людей, серед них двоє дітей. Ще 52 особи отримали поранення.

Ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. ППО знищила 5 безпілотників і 51 із майже 70 ракет, випущених російськими військами.

Багато регіонів залишилися без електро-, водо-, теплопостачання та зв'язку. Найгірша ситуація склалася у Києві та Одеській області.

Через пошкодження енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії, у зв'язку з цим у регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Вранці сьогодні, 27 листопада, в "Укренерго" повідомили, що дефіцит електроенергії в Україні вдалося зменшити до 20%, що вже дозволяє енергетикам рівномірно чергувати обмеження споживачів.

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