Наголошується, що для нових обстрілів України росіяни мають ретельно планувати й витрачати деякий час для підготовки.

У Росії достатньо ракет та БПЛА для нових ударів по Україні. Однак високоточних ракет, якими терористи б'ють по енергосистемі, сьогодні залишилось не так вже й багато.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія навряд чи може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що втрачає. Тому для нових обстрілів України росіяни мають ретельно планувати і витрачати деякий час для підготовки.

Як зазначив Ігнат в ефірі телемарафону, після кожного масованого удару та напередодні нового окупанти повинні проаналізувати наслідки попередньої атаки та визначитися, куди вони будуть бити.

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"Банально треба ракети перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність. Близько раз на тиждень може зберігатися", – сказав Ігнат.

Крім того, на підготовку і частоту масованих ударів РФ впливають й погодні умови, які важливі для підняття авіації в небо та безпосередньо фіксації обстрілів з повітря.

За словами Ігната, війська РФ перед черговим ударом також опираються не лише на дані руйнувань, а й на те, де удар відчули якомога сильніше та боляче.

"Вони проводять від обстрілу до обстрілу відповідну розвідку де треба вдарити ще, яким чином завдати удару, щоб якомога сильніше ми це відчули і якомога боляче", – розказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Саме тому українців і закликають не публікувати інформації про обстріли та роботу ППО, щоб не живити нею ворога.

Ракетні удари по Україні: що відомо

Раніше у Повітряних силах повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тисяч різноманітних ракет.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, РФ хоче своїм ракетним терором схилити Україну до компромісів і заморожування лінії бойових дій, тому окупанти хочуть встигнути до Нового року провести ще 1-2 масштабних ракетних обстрілів території України.

За даними ГУР, для підготовки до наступного масованого ракетного обстрілу України росіянам потрібно близько тижня.

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