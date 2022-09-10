В Ізюмському районі були госпіталізовані 5 осіб.

За вчорашній день від ворожих обстрілів у Харкові та області поранено 20 людей.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог мстить за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини. Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранень зазнали 14 цивільних, 3 з яких - діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 людей. Крім того, 1 чоловік поранений в Харківському районі", - повідомив він.

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Рано вранці 24 лютого окупаційні війська Росії вдерлися в Україну, і почали обстрілювати військову та цивільну інфраструктуру. Вороги не раз обстрілювали Харків та область, було багато жертв та постраждалих.

Раніше повідомлялося, що 9 вересня вороги з артилерії обстріляли Шевченківський район Харкова, постраждали 14 осіб, зокрема - троє дітей.

Пізніше стало відомо, що у той же день загарбники накрили з артилерії Київський район Харкова.

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