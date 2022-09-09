Супротивник б'є підступно й хаотично, зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації.

Російські окупанти із реактивних систем залпового вогню обстріляли Харків.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 20 години окупанти із РСЗВ завдали удару по Київському району Харкова. На щастя, без постраждалих", - зазначив він.

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Синєгубова закликав харків’ян перебувати в укриттях.

"Як бачимо, ворог б’є підступно та хаотично. Не ігноруйте сигналів тривоги", - наголосив голова ОВА.

Російські окупаційні війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, і почали обстрілювати військову та цивільну інфраструктуру.

Противники не раз обстрілювали Харків, було багато жертв і постраждалих.

Раніше повідомлялося, що супротивники 9 вересня з РСЗО обстріляли Шевченківський район Харкова, постраждали 14 осіб, зокрема троє дітей віком 15, 11 та 3 роки.

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