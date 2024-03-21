Загалом росіяни випустили більш ніж 30 ракет.

Вартість випущених Росією по Україні ракет під час масованої атаки 21 березня складає 390 мільйонів доларів. Про повідомляє ЕП з посиланням на власні розрахунки.

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, російські військові атакували Україну 31 ракетою. Основним напрямком атаки був Київ, усі ракети збили.

Зокрема було застосовано:

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дві балістичні/аеробалістичні ракети – "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал"

29 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Зазначається, що вартість ракети Х-101 становить 13 млн доларів. Отже, жагальна вартість 29 випущених ракет – 377 млн доларів.

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн доларів і вище за одиницю. Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн доларів за одиницю.

За загальним підрахунком журналістів, загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів.

Масований ракетний удар 21 березня

Російські військові 21 березня запускали ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс – територія РФ).

УНІАН повідомляв, що кількість постраждалих у Києві після ракетного удару збільшилася до 13 людей. шестеро – у Святошинському районі, семеро – у Шевченківському.

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