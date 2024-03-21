Літаки летять у бік Каспійського моря.

У Повітряних силах повідомляють, що російські окупанти підняли у повітря 9 стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 з аеродрому Оленья.

"Зафіксовано близько 9 бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 03.00. Про зміну обстановки повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - сказано у повідомленні.

Також цю інформацію підтвердив ТГ-канал "Николаевский Ванёк".

Відео дня

"Підтверджено вильоти кількох бортів Ту-95мс з Оленьї - всі курсом у бік Каспійського моря. Виліт, ймовірно, бойовий, а це означає: в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 03:30 - 04:00, якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:30 - 05:50. В районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 04:40 - 06:00. Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 06:00 - 07:20", - написав він.

Обстріли України Росією - деталі

Росія не відмовилась від проведення масованих ракетних ударів по Україні і пауза, цілком ймовірно, пов’язана з відповідальним для країни-агресорки етапом - псевдовиборами президента країни.

Про це сказала керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи інформацію, що сили ворога, у тому числі авіація, вже тривалий час повністю готові для такої атаки, але не здійснюють її.

Вас також можуть зацікавити новини: