Крім того, 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України.

У ніч на 13 листопада (із 15.00 12 листопада) противник завдав удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. У Повітряних силах повідомили, скільки цілей вдалося знищити.

Зазначається, що усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):

2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. - РФ по Сумщині;

2 крилаті ракети Х-101 - РФ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків - Каспійське море;

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 район пусків Воронезька обл. - РФ;

90 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Відео дня

"Станом на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях", - зазначили у ПС.

Крім того, 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники - в повітрі, бойова робота триває.

Повітряна атака на Україну 13 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 листопада Росія підняла в небо стратегічну авіацію та здійснила пуски крилатих ракет по Україні.

Одна з ракет прямувала на Київ. Одночасно в ПС заявили про загрозу балістики з півночі. За кілька хвилин столичні пабліки повідомили про вибухи. Це підтвердив мер Віталій Кличко.

Після крилатих ракет Київ атакувала балістика. Завершили атаку "шахеди".

В КМВА заявили, що збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Востаннє це відбулося понад два місяці тому.

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