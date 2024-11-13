Ракети вже у повітряному просторі України. Вони маневрують та зникають з радарів.

В ніч на 13 листопада Росія підняла в небо стратегічну авіацію та здійснила пуски крилатих ракет по Україні.

За даними Повітряних сил, близько 3:20 зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95мс, з Оленєгорська. Вони мали дістатися пускових рубежів орієнтовно о 5:00.

Згодом стало відомо, що російська авіація здійснила пуск ракети у напрямку Київщини через Чернігівщину. Потім ракета змінила Курс на Полтавщину.

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За кілька хвилин у ПС повідомили, що ракета продовжує рух на півночі Черкаської області. Курс південно-західний. Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

За даними моніторингових каналів, крилаті ракети зникають з радарів, оскільки рухаються вкрай низько.

Одночасно Росія атакує Україну кількома групами "шахедів". Ударні БПЛА помітили у низці областей. За оновленими даними Повітряних сил, група БПЛА рухається куросм на Київ через Бровари.

Оновлено о 7:25. Одна з ракет прямувала на Київ. Одночасно в ПС заявили про загрозу балістики з півночі. За кілька хвилин столичні пабліки повідомили про вибухи. Це підтвердив мер Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - повідомив він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія здійснює ракетну атаку на Київ просто зараз.

Водночас очільник Центру протидії дезінформацією Андрій Коваленко додав, що ворог запустив ракети на низьких висотах. Наразі ППО працює, але тривоги ігнорувати не можна.

За оновленими даними Повітряних сил, ще одна ракета рухається в бік Києва. У місцевих пабліках повідомляють, що у Києві дуже гучно. Лунають вибухи, ракетна атака триває.

Оновлено о 7:38. За даними моніторнгових каналів, крилатих ракет у повітряному просторі вже нема, але ворог атакує балістикою. Ще одна ракета летить на Київ. Над містом здіймається густий чорний дим.

Оновлено о 8:10. Кличко оголосив, що на столицю заходять ще БпЛА. Зберігається й ракетна небезпека. Не покидайте укриттів.

Оновлено о 8:18. Кличко попередив, що "шахедна" атака на Київ триває. Наразі один з БПЛА зафіксовано у центрі столиці.

Масований обстріл України

Як відомо, Росія не здійснювала масованих обстрілів з 26 серпня, коли по території країни випустили 127 ракет та 109 ударних дронів.

Експерти попереджали, що окупанти можуть накопичувати ракети для нової атаки. Вони щодня продовжують здійснювати терористичні обстріли міст та селищ, вбиваючи людей.

Нагадаємо, що 11 листопада РФ імітувала масований обстріл України - у небі тоді фіксували до 13 бомбардувальників Ту-95МС та три винищувачі МіГ-31К.

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