'Вперше за 73 дні': Росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ

В КМВА зазначили, що в результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.

Вранці 13 листопала збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Востаннє це відбулося понад два місяці тому, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Вперше за останні 73 дні. Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія", - зазначили у КМВА.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками.

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Повітряна атака тривала понад 2 години. За даними КМВА, в результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.

Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило. Киян закликають бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог. В Київській області ще триває повітряна тривога, пов'язана із загрозою БпЛА. Не виключено, що дрони змінять курс на Київ.

Повітряна атака на Україну 13 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 листопада Росія підняла в небо стратегічну авіацію та здійснила пуски крилатих ракет по Україні.

Одна з ракет прямувала на Київ. Одночасно в ПС заявили про загрозу балістики з півночі. За кілька хвилин столичні пабліки повідомили про вибухи. Це підтвердив мер Віталій Кличко.

Після крилатих ракет Київ атакувала балістика. Завершили атаку "шахеди".

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