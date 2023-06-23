Українські воїни також ліквідували ворожий безпілотник-шпигун.

У ніч на п'ятницю, 23 червня, російські загарбники запустили по українській території ракети з чотирьох бомбардувальників Ту-95МС.

Ворожа авіація здійснила пуски з району Каспійського моряблизько опівночі, було запущено 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, повідомили Повітряні сили Збройних сил України. За їхніми даними, всі ворожі крилаті ракети було знищено, більшість з них ліквідовані в Хмельницькій області.

"Уночі 23 червня 2023 року противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області", - зазначили у Повітряних силах.

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Крім ракет, росіяни запускали дрон-шпигун, його також ліквідували.

Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивники використали вночі не лише крилаті ракети Х-101/Х-555, а й дрони-камікадзе типу Shahed.

"Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", три крилаті ракети Х-22 та чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони три дрони-камікадзе було знищено", - зазначили у Генштабі.

Ворог упродовж доби також здійснили по українській землі 49 авіаударів та близько півсотні обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ракетний удар по Україні - сьогодні це варто знати

У ніч на 23 червня у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. У Хмельницькій області чули вибухи. У ЗСУ попереджали, що у Запорізькій та Дніпропетровській областях була загроза застосування ворогом безпілотників типу Shahed з південного напрямку.

Згодом всій території нашої держави загрожувала ракетна небезпека. Згодом у мережі поширили фейк нібито про вибухи у Львові, насправді в регіоні було спокійно.

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