Було здійснено пуски ракет – імовірно, Х-101/Х-555.

Вночі 23 червня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Російські окупаційні війська вчергове атакували Україну.

Ворог випустив ракети зі стратегічної авіації. Пуски підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

"Увага! Ракети (імовірно, Х-101/Х-555) прямують у південно-східному напрямку. Курс може змінюватись. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття!" – йдеться в повідомленні.

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Станом на 01:13 тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській областях, а також в Криму та на Луганщині.

Оновлено 01:34: Тривога поширилася на інші області. "Почервоніли" Київ, Київська, Вінницька, Черкаська, Житомирська, Кіровоградська та Чернігівська області.

"Центральні області (Київська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська) – ракетна небезпека!" – повідомили в ПС ЗСУ.

Крім того, у Повітряних силах заявили, що зафіксовано взліт 2-х Ту-22м3 з аеродрому "Шайковка".

Оновлено 01:45: У Дніпропетровській та Запорізькій областях загроза застосування БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку, повідомили в ЗСУ.

Оновлено 02:08: "Зафіксовано групу крилатих ракет в районі Херсонської області!" – повідомляють в Повітряних силах ЗСУ.

Крилаті ракети (імовірно Х-101/Х-555) рухаються у напрямку Кривого Рогу.

Оновлено 02:31: Повітряна тривога поширилася на західні області.

У Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку для Хмельницької, Рівненської та Чернівецької областей.

Оновлено 02:36: Ракетна небезпека оголошена по всій території України.

Оновлено 02:44: У ЗСУ уточнюють, що декілька крилатих ракет прямують на Захід. Людей закликають не ігнорувати тривоги.

Тим часом деякі Телеграм-канали повідомляли про вибухи у Львові. В ОВА цю інформацію заперечили.

"Це – брехня. У Львівській області станом на 02:42 спокійно. Але є загроза ракетного удару, як і по всій території України. Не ігноруйте повітряну тривогу!" – написав очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Обстріли України з боку РФ

В ніч проти 22 червня російські окупаційні війська вдарили по Україні ракетами. У Повітряних силах ЗСУ також повідомлялося про рух дронів-камікадзе "Шахед" в напрямку Одеської області.

Вже вранці у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки. Ворог вдарив по Україні з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами Shahed-136/131. Для атаки ворог застосував літаки Ту-22м3 та МіГ-31К.

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