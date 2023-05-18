Інформація про руйнування встановлюється.

Під час повітряної тривоги вранці 18 травня 2023 року Росія також атакувала Хмельницьку область. Це вже друга атака РФ по області за останні п'ять днів.

Як повідомляє прес-служба Хмельницької ОВА, під час атаки в області пролунала серія вибухів, працювала протиповітряна оборона.

Однак є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. На щастя, без постраждалих.

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Інформація про руйнування встановлюється.

Удар по Хмельницькій області - головне

13 травня російські війська завдали удару по Хмельниччині. Приліт стався по об'єкту критичної інфраструктури за межами населених пунктів. Поранення тоді отримали п'ятеро людей.

Масована атака РФ 18 травня 2023 року - головне

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги Росія атакувала Київ та низку регіонів. Над столицею, за попередньою інформацією КМВА, було збито усі ворожі цілі, уламки впали у межах кількох районів міста.

Згодом у поліції опублікували перші фото збитих російських ракет. КМВА стверджує, що РФ під час ранкової масованої атаки залучила стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 в районі Каспію, випустивши по столиці крилаті ракети типу Х-101/555.

Крім того, у ніч на 18 травня РФ також завдала удару по Одесі, є влучання в об'єкт промисловості та один загиблий.

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