Наразі суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих осіб немає.

З'явилися фото збитих над Києвом під час повітряної атаки РФ ракет. Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов підкреслив, що плани ворога вразити столицю ударами вчергове провалились завдяки успішній роботі ППО.

Поліцейські проводять огляди місць падіння уламків і фіксують пошкодження.

Наразі суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих осіб немає.

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Громадян вкотре закликали не торкатися уламків ракет, БПЛА чи інших невідомих предметів. У разі їхнього виявлення потрібно повідомити правоохоронців по спецлінії "102". За можливості необхідно обмежити доступ сторонніх осіб до місця події і чекати на прибуття спеціальних служб.

Масована атака Росії 18 травня 2023 року - головне

Росія вже вдев'яте з початку травня здійснила повітряну атаку на Київ. ППО вранці 18 травня також спрацювала у Вінницькій області.

За інформацією КМВА, вранці над Києвом було збито всі ворожі цілі. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі - там було загорянння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована. В решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

Попередньо, атака на Київ була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА.

Вночі РФ також вдарила по Одесі, більшість ракет було знищено над Чорним морем, проте є влучання в об'єкт промисловості. Унаслідок удару одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Генштаб, своєю чергою, уточнює, що протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

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