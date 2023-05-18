Це девʼятий повітряний напад РФ на столицю з початку травня.

Вранці 18 травня 2023 року під час повітряної тривоги у Києві спрацювала ППО. Міська влада повідомила про вибухи у кількох районах столиці.

За попередньою інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються.

Вибухи прогриміли у Деснянському районі міста. Внаслідок падіння уламків сталось загоряння нежитлової будівлі. Усі необхідні служби працюють на місці.

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Мер Києва Віталій Кличко уточнив про загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі, а також вибухи у Дніпровському районі.

"Атака на столицю триває. Не залишайте укриттів під час повітряної тривоги", - попередив Кличко станом на 5:28 ранку.

ОНОВЛЕНО 6:06. У КМВА наголосили, що сьогоднішня атака РФ на Київ - вже дев'ята з початку травня.

Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА, уточнює міська влада.

За попередньою інформацією КМВА, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. Остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили.

Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі - там було загорянння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована. В решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Вибухи в Україні 18 травня 2023 року - головне

О 4:00 ранку в четвер, 18 травня 2023 року, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Вибухи цього ранку прогриміли у Київській, Хмельницькій, Житомирській областях. Громадян закликали не покидати укриття через загрозу ракетних ударів та не знімати роботу ППО у своєму місті.

Під час попередньої атаки на Київ у ніч на 16 травня 2023 року росіяни випустили по українській столиці 6 гіперзвукових "Кинджалів", усі було збито. Згодом повідомили, що уламки ракети зачепили американську систему ПРО Patriot. Всього тієї ночі ворог запустив по Україні 18 ракет різних типів, серед яких "Калібри", "Кинджали", С-400 ("Іскандер-М").

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