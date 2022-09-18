Зараз відбувається ексгумація і впізнання, деяких осіб вже ідентифіковано.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що відбувається з тілами людей, виявленими у масових захороненнях в Ізюмі Харківської області.

Про це вона розповіла в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз дійсно наші пошукові команди там, уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко там, я з ним щодня на зв’язку. Він розповідає страшні речі – це правда. Відбувається ексгумація, потім впізнання, уже деяких ідентифіковано. Звичайно повідомляють їх рідним, які здали ДНК, яких могли встановити – це процес дуже важкий і мені дуже шкода, що люди дійсно отримують таку інформацію. Але, на жаль, ми бачимо цю страшну кількість людей, могил, братніх могил, закатованих цивільних", - акцентувала Верещук.

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Вона зазначила, що світова спільнота повинна відреагувати на масові злочини РФ проти українського народу та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Я дуже сподіваюся, що світова спільнота не пройде повз. Я ніколи не повірю, що можуть бути такі черстві лідери, такі бездушні, які можуть собі дозволити сказати, що це не геноцид. Які можуть собі дозволити сказати, що це (РФ - УНІАН) не держава-терорист. Жодна цивілізація ніколи не може собі дозволити, щоб дивитись на це все і мовчки спостерігати, якщо це цивілізація. Я сподіваюсь, що демократія і цивілізовані принципи візьмуть верх", - підкреслила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань людей.

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували на сьогодні 59 тіл в Ізюмі. Серед них тіла 42 цивільних та 17 військовослужбовців.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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