На думку президента, більшість українців підтримали б повернення Криму саме дипломатичним шляхом.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що може так статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters, відео спілкування оприлюднене на сторінці президента у соціальній мережі Facebook.

Президент заявив, що немає іншого виходу, ніж повертати Крим до складу України.

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"Треба деокуповувати території. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Так може статися. І безумовно, люди в Україні, авжеж, більше б підтримали дипломатичний шлях вирішення цього питання", - сказав Зеленський.

Проте він зазначив, що не може розкривати подробиці. Нині Зеленський не буде розповідати, хто саме буде проводити обговорення цієї теми.

"Що за коло осіб будуть обговорювати це питання? І коли це буде? Я не можу зараз сказати", - сказав президент.

"Кримська платформа" та повернення окупованого півострова мирними засобами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу". Її утворили з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій надається однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксує наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції відносно Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи задля зміцнення безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні.