Українців закликали дати можливість владі зробити все, щоб території були розміновані.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, чому мешканцям деокупованих територій потрібно зачекати з поверненням до своїх домівок.

Про це вона розповіла в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, у звільнених від окупантів населених пунктах країни ситуація покращилась, але не до того стану, щоб мешканці могли безпечно повернутися до своїх домівок.

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"Там ситуація покращилась, але не до того, щоб повертатись. Тому моє настійливе прохання і рекомендація - почекати, для людей, які дуже хочуть і прагнуть повернутися у свої рідні Ізюм, Балаклію, та інші (населені пункти – УНІАН). Не поспішати і дати можливість нам - владі, зробити все, щоб території були розміновані, було відновлено живлення, щоб наші провайдери працювали, щоб там була Україна вповні", - акцентувала Верещук.

Вона додала, що у деокупованих населених пунктах працюють правоохоронні органи та фахівці ДСНС.

"Звичайно, наша поліція робить свою справу. ДСНС роблять свою справу. Вони розміновують територію і вже понад 50 гектарів було розміновано і ця справа продовжується щодня", - підкреслила Верещук.

Вона зауважила, що серед першочергових завдань на деокупованих територіях є відновлення роботи органів державної та місцевої влади.

"Крок за кроком ми відвойовуємо свої територіальні громади, своїх людей - це понад 400 вже населених пунктів, які звільнила наша доблесна армія. І зараз ми розраховуємо, що їх буде ставати все більше і більше. Нашим першим завданням є відновлення державної, а також місцевої влади. Найефективніший спосіб - це встановлення ВА - військових адміністрацій, які ось-ось уже почнуть діяти на Харківщині", - зазначила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

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