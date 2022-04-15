Син уродженки Ростовської області проходить строкову службу в одній з мотострілкових частин Ростова-на-Дону і, можливо, бере участь у "спецоперації на території України".

Мати російського строковика, яка проживає в Одесі, звернулася до жінок РФ з проханням вплинути на припинення війни.

Відеозвернення оприлюднило Управління Служби безпеки України в Одеській області, зазначивши, що багато окупантів вторглися в нашу країну, незважаючи на те, що тут проживають їхні родичі.

Зокрема, Тетяна Блохіна – мати одного з військовослужбовців російської армії – звернулася до всіх жінок РФ і закликала їх виступити за збереження життя не тільки мирного населення України, а й життя власних батьків, чоловіків і синів, і закликати їх скласти зброю та припинити війну.

Блохіна – громадянка РФ, уродженка Ростовської області, проживає останні 10 років в Одесі. Вона в шоці від риторики керівництва держави-агресора стосовно "українських націоналістів", яких вона ніколи в житті не бачила.

За її словами, зараз її 21-річний син проходить строкову службу в одній з мотострілкових частин Ростова-на-Дону і, можливо, разом з іншими солдатами-строковиками бере участь в "спеціальній операції на території України". Де точно перебуває її син, Блохіна не знає, оскільки з 23 лютого він не виходить на зв'язок, і можливості зв'язатися з ним немає.

Раніше Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупанта зі своєю дружиною, у якій вона закликала чоловіка ґвалтувати українських жінок.

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