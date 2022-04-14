Єфросиніна в соцмережах розповідає про реальну ситуацію в Україні.

Українська телеведуча жорстко звернулася до прихильників "дружби народів", які звинувачують її в розпалюванні ворожнечі між українцями і росіянами.

Причиною таких звинувачень стало те, що Єфросиніна у своїх соцмережах розповідає про війну в Україні, показує моторошні кадри і відкрито говорить про те, що саме Росія напала на нашу країну.

Зараз же телеведуча вирішила відкрито відповісти всім хейтерам.

"Мені на**й не потрібен мир у спілкуванні з вашим народом! Ви, люди з бракованим генетичним кодом, зробили мене і весь мій народ такими до кінця наших днів! Ну, або до кінця ваших днів... і засуньте собі в ж*пу похмурі фрази "не всі росіяни такі"... Ті, хто не такі, вже вчать іншу мову", – написала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла, чи спілкується з рідними з Криму і РФ.

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