Розмову росіянка супроводила смішком.

Служба безпеки перехопила чергову телефонну розмову окупанта зі своєю дружиною.

Судячи з опублікованого СБУ аудіо, росіянка закликала свого чоловіка ґвалтувати українських жінок.

При цьому дружина рашиста попросила їй про це не розповідати і користуватися презервативами.

Розмову росіянка супроводила смішком.

"Ну, давай там. Українських баб ґвалтуй, але мені нічого не розповідай, зрозуміло?" - звернулася росіянка.

Рашист уточнив, чи справді вона дозволяє йому ґвалтувати і "нічого не казати".

"Так, щоб я нічого не знала", - відповіла жінка.

"Можна, так?" - ще раз перепитав окупант. Його дружина відповіла: "Так, дозволяю".

З початку повномасштабного наступу на Україну росіяни, зазнавши поразки у боях з ЗСУ, зосередилися на терорі цивільного населення.

Відомо про численні факти зґвалтувань і вбивств жінок на тимчасово захоплених рашистами територіях.

За інформацією омбудсмена Людмили Денісової, жінок ґвалтували на очах у дітей, після убивств їхніх чоловіків.

Зафіксовані випадки зґвалтування неповнолітніх і літніх жінок, а також вагітних.

Так, групу жінок і дівчат у передмісті Києва тримали у підвалі будинку протягом 25 днів. За словами Денісової, дев'ять із них зараз вагітні.

Деяких постраждалих після вчинення насильства потім убивали.

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