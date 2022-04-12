Служба безпеки перехопила чергову телефонну розмову окупанта зі своєю дружиною.
Судячи з опублікованого СБУ аудіо, росіянка закликала свого чоловіка ґвалтувати українських жінок.
При цьому дружина рашиста попросила їй про це не розповідати і користуватися презервативами.
Розмову росіянка супроводила смішком.
"Ну, давай там. Українських баб ґвалтуй, але мені нічого не розповідай, зрозуміло?" - звернулася росіянка.
Рашист уточнив, чи справді вона дозволяє йому ґвалтувати і "нічого не казати".
"Так, щоб я нічого не знала", - відповіла жінка.
"Можна, так?" - ще раз перепитав окупант. Його дружина відповіла: "Так, дозволяю".
З початку повномасштабного наступу на Україну росіяни, зазнавши поразки у боях з ЗСУ, зосередилися на терорі цивільного населення.
Відомо про численні факти зґвалтувань і вбивств жінок на тимчасово захоплених рашистами територіях.
За інформацією омбудсмена Людмили Денісової, жінок ґвалтували на очах у дітей, після убивств їхніх чоловіків.
Зафіксовані випадки зґвалтування неповнолітніх і літніх жінок, а також вагітних.
Так, групу жінок і дівчат у передмісті Києва тримали у підвалі будинку протягом 25 днів. За словами Денісової, дев'ять із них зараз вагітні.
Деяких постраждалих після вчинення насильства потім убивали.