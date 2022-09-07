Приватні воєнні компанії ворога зазнають суттєвих втрат. Вже відомо, що тіла багатьох загиблих окупантів не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті.
Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі також зауважили, що тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті.
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