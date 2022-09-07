Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопоранених та вбитих.

Приватні воєнні компанії ворога зазнають суттєвих втрат. Вже відомо, що тіла багатьох загиблих окупантів не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті.

Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також зауважили, що тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті.

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