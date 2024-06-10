Майже 90% ув'язнених: ЗМІ дізналися втрати 'вагнерівців' під час штурму Бахмута

З даних про номери жетонів ліквідованих ув'язнених випливає, що "вагнерівці" завербували щонайменше 48 366 ув'язнених.

Майже 90% ліквідованих під час штурму Бахмута "вагнерівців" були завербованими ув'язненими, і ПВК витратила 108 млрд рублів на посмертні виплати їхнім родинам.

Видання "Медіазона" і Російська служба "Бі-бі-сі" отримали доступ до бази ліквідованих у період із січня 2022 по серпень 2023 року "вагнерівців" під окупованим ЗС РФ Бахмутом. У ній - понад 20 тисяч прізвищ.

Число ліквідованих ув'язнених почало різко зростати з 12 вересня 2022 року. Російські пропагандисти стверджували, що саме цього дня російські військові підійшли до Бахмута і зайняли промзону. Серед ув'язнених, які вижили, - переважно, ті, хто потрапив на фронт влітку та восени 2022 року.

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Більшість "вагнерівців" - 19,5 тисяч осіб - були ліквідовані під час багатомісячних боїв за український Бахмут. Журналісти з'ясували, що майже 90% ліквідованих під час штурму міста "вагнерівців" - 17 175 осіб - були ув'язненими. Раніше Євген Пригожин стверджував, що в боях за місто було ліквідовано порівну звичайних найманців ПВК "Вагнер" і завербованих ув'язнених. В окремі дні ПВК втрачала понад 200 осіб на день. Ймовірно, це було потрібно для збереження іміджу ПВК, зазначає "Бі-бі-сі".

З даних про номери жетонів ліквідованих ув'язнених випливає, що вагнерівці завербували щонайменше 48 366 ув'язнених. Позначення на кожному з них починалися з літери "К" - ймовірно, це відсилання до слова "колонія". Дві третини колоній, у яких відбулося вербування, - суворого режиму. Найбільше забрали з красноярської ВК-6 суворого режиму - понад 500 осіб.

У розслідуванні зазначено, що "ПВК Вагнер" витратила на посмертні компенсації їхнім родичам близько 108 млрд рублів. У цю суму не входять компенсації за поранення і велика частина зарплат.

Доля "ПВК Вагнер" - деталі

В Африці та за її межами Росія використовує тих самих бойовиків, які колись виступили проти Москви, щоб підірвати зусилля США з просування демократії та боротьби з тероризмом. Про це пише Politico з посиланням на джерела в Білому домі.

За даними видання, через сім місяців після смерті Євгена Пригожина, зухвалого олігарха, чия приватна армія, відома як "Група Вагнера", очолила повстання проти президента Росії Володимира Путіна, російська держава встановлює контроль над приватними найманцями і залучає їх до виконання завдань Кремля.

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