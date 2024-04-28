Путін використовує тих самих бойовиків, які колись виступили проти Москви.

В Африці та за її межами Росія використовує тих самих бойовиків, які колись виступили проти Москви, щоб підірвати зусилля США щодо просування демократії та боротьби з тероризмом. Про це пише Politico з посиланням на джерела в Білому домі.

За даними видання, через сім місяців після смерті Євгена Пригожина, зухвалого олігарха, чия приватна армія, відома як "Група Вагнера", очолила повстання проти президента Росії Володимира Путіна, російська держава встановлює контроль над приватними найманцями та залучає їх до виконання завдань Кремля.

"Тисячі колишніх військових "Вагнера" розділилися на щонайменше чотири групи. Змішуючи бійців з іншими найманцями, лояльними до Путіна, російський уряд сподівається запобігти повторенню подій минулого року, коли об’єднаний "Вагнер" обрушився на Путіна та його міністерство оборони", - пише ЗМІ.

За інформацією чиновників, нові приватні армії вже розгортаються по всьому світу для виконання спеціальних місій, у тому числі в Україні та Африці, де вони, як очікується, відіграватимуть таку ж дестабілізуючу роль на світовій арені, як і під командуванням Пригожина.

"Відновлені воєнізовані угруповання вже змусили адміністрацію Байдена вивести війська з Нігеру та Чаду, що стало серйозною невдачею для боротьби з тероризмом, одночасно кидаючи виклик політиці США в Центральноафриканській Республіці, Малі, Буркіна-Фасо, Лівії та інших африканських країнах", - йдеться у статті.

Журналісти уточнюють, що одна з чотирьох груп пов’язана з Нацгвардією Росії. Вона вже перекинулася в Україну і втратила значну кількість бійців. Ще дві групи діють під контролем Міноборони та московських спецслужб. Четверта група — відома як "Африканський корпус" і об’єднана з існуючою групою, відомою як "Редут", — все ще працює над тим, щоб взяти під контроль колишні сили Вагнера в деяких африканських столицях.

ПВК "Вагнера" - останні новини

У Росії вагнерівець роздробив колишній дружині кістки обличчя і залишився "героєм". Чоловік приніс до суду медаль "За взяття Бахмута" і відбувся штрафом.

Також УНІАН повідомляв, що у російській школі патріотичний урок провів вбивця - вагнерівець, який по-звірячому вбив співмешканця тещі. Вихованці інтернату для особливих дітей "з цікавістю" слухали злочинця, якого помилував Путін.

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