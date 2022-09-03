Новий армійський корпус Росія зможе сформувати не раніше листопада.

40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи для війни в Україні, не боєздатна.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі Військового телебачення України.

"40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатна. Зазнаючи військових невдач та катастрофічних втрат особового складу та техніки, Росія намагається створювати нові військові частини та з’єднання", - зазначив він.

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Скібіцький вважає, що новий армійський корпус у Росії зможуть сформувати лише до кінця листопада.

"Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці", - сказав він.

При цьому Скібіцький зазначив, що також проблемою є комплектування технікою та озброєнням, бо вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні.

"Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються ще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та поступають у війська. За нашими оцінками 40% бойової техніки не боєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу", – підсумував представник воєнної розвідки України.

Як раніше повідомлялося, українські захисники скористалися проблемами у війську загарбників і зуміли досягти "тактичної раптовості". На тлі цього керівництву РФ доведеться вибирати, куди перекинути резерви.

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