Представниця ОК "Південь" закликала не розганяти зраду про захоплення ворогом нових населених пунктів..

Шляхи забезпечення ворога на півдні перебувають під вогневим контролем українських військових.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Звісно, шляхи ще залишаються, але всі вони перебувають під нашим вогневим контролем. Вони намагаються всіма силами наводити цю логістику, але вона теж перебуває під нашим вогневим контролем. Тому що кожного разу, коли це не несе загрози цивільному населенню… ми відстежуємо все ретельно, і кожного разу, коли вони відчайдушно намагаються переправити запаси боєкомплекту або якусь техніку броньовану на баржах чи понтонах, вони отримують гарячий полум’яний "привіт", - сказала Гуменюк.

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За її словами, наразі не можна говорити про звільнені населені пункти, тому що ворог продовжує тримати їх під певним контролем, завдаючи удари з авіації або далекобійної артилерії,.

"Тому ми не говоримо про ці населені пункти, бо там залишаються мирні мешканці, які можуть бути ушкоджені. Як тільки це буде для них безпечно, про перемоги ми сповістимо", - сказала Гуменюк.

Вона також закликала не розганяти зраду про захоплення ворогом нових населених пунктів.

"Про те, що ворог захоплює якісь населені пункти, не варто зараз розганяти так звану зраду, оскільки лінія фронту наразі настільки рухлива, що неможливо констатувати або фіксувати якісь такі тимчасові перемоги, оскільки бої ідуть, вони позиційні, і ми намагаємося наші позиції закріпити якомога коректніше, міцніше і доцільніше", - зазначила Гуменюк.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, користуючись інформаційної "тишею" України довкола контрнаступу на півдні, продовжує брехати про вигадані "провали" українського війська через офіційні та неофіційні джерела.

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