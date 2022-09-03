Українські захисники змогли досягти ефекту "тактичної раптовості".

Контратаки ЗСУ у тимчасово окупованій Херсонській області зосереджені на трьох напрямках. Українські захисники скористалися проблемами у війську загарбників і зуміли досягти "тактичної раптовості". На тлі цього керівництву РФ доведеться вибирати, куди перекинути резерви.

Такими відомостями поділилися представники британської розвідки у свіжому звіті про війну в Україні.

"З 29 серпня 2022 року Збройні сили України проводять відновлені наступальні операції на півдні України. Одним з елементів цього наступу є триваюче просування на широкому фронті на захід від Дніпра, яке зосереджене на трьох напрямках в межах окупованої Росією Херсонської області", — повідомили в британській розвідці.

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У звіті сказано, що в рамках операції українські захисники намагаються виконати обмежені оперативні цілі. Однак вони вже змогли досягти ефекту несподіванки.

"Сили України, ймовірно, досягли певної міри тактичної раптовості, використовуючи погане матеріально-технічне забезпечення, управління і керівництво російських збройних сил", — додали в британській розвідці.

На тлі контратак РФ доведеться вибирати, куди перекинути резерви. Бої також тривають в Донецькій і Харківській областях, де теж можуть знадобитися підкріплення.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався 29 серпня. При цьому в Силах оборони півдня закликали до інформаційної тиші щодо дій українських захисників.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ВСУ перейшли в невеликий наступ і прорвали лінію фронту на кількох ділянках. А журналісти CNN з посиланням на джерело в Збройних силах розповіли про звільнення чотирьох сіл у Херсонській області. Однак українська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.

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