Ворог прекрасно розуміє, що злети ракетоносіїв впливають на нашу економіку і на психологічний стан населення.

25 серпня 2023 року в Україні було оголошено 163 повітряні тривоги рівнів області та міста – більше тривог оголошували тільки на минулий День Незалежності. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що численні повітряні тривоги були, зокрема, пов’язані з тренувальними польотами російської авіації.

Ігнат зауважив, що раніше росіяни під час навчань піднімали МіГ-31К, що можуть нести аеробалістичні ракети "Кинджал", на час до 1,5 години – скільки вистачає палива, а цього разу вирішили діяти в форматі "зліт-посадка".

"Перш за все, польоти все ж таки пов’язані з тренуванням льотного складу, з виходом в райони пусків. Навчання пілотів – це безперервний процес, і він триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій. Вони "натаскують" їх. Плюс, очевидно, повітряні тривоги, які в Україні постійно, дратують людей, що впливає на нашу економіку принаймні, і на наш психологічний стан, ворог це прекрасно розуміє", — сказав Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Він також пояснив, що інформацію про зліт ворожих МіГ-31К Україна отримує від партнерів.

"МіГи піднімаються далеко в тилу Росії, аеродром "Саваслейка" та інші. … Ми нашими радіолокаційними станціями, на жаль, не можемо фіксувати МіГи, які летять далеко в Росії, тому що відстежуються польоти ворожої авіації на окупованій території, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону. Інформацію про зльоти, перебування МіГ в повітряному просторі Росії, те, чи вони заряджені ракетами ми отримуємо від наших партнерів", — сказав Ігнат.

Повітряна тривога 25 серпня - що треба знати

Впродовж дня 25 серпня в Україні шість разів оголошували масштабну повітряну тривогу у зв’язку зі злетами МіГ-31К.

Крім цього, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА з південно-східного напрямку. Було зафіксовано пуски двох "Шахедів", їх знищили в межах Харківської області.

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