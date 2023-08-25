Кожний виліт - це випробування системи нашої протиповітряної оборони і збір інформації ворогом.

Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, чому почастішали зльоти російських МіГів.

В ефірі телемарафону вона зазначила, що, по-перше, росіянам такі вильоти дійсно потрібні для бойового злагодження.

"А по-друге, треба розуміти, що кожний виліт - це випробування системи нашої протиповітряної оборони і збір інформації ворогом", - зазначила Гуменюк.

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Польоти російських МіГів-31К

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня, в другій половині дня в Україні вже двічі лунала масштабна повітряна тривога через зліт ворожих МіГів. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що було зафіксовано зліт МіГ-31К Повітряно-космічних сил РФ із аеродрому Саваслейка.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що часті зльоти МіГ-31К, що є носієм ракет "Кинджал", пов'язані з підготовкою нового льотного складу. Зазначається, що Україна не може не оголошувати повітряну тривогу навіть при тренувальних польотах ворога на зазначеному типі літака.

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