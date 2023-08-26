Повітряні цілі були збиті в межах Харківської області.

Увечері 25 серпня посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. "Усього зафіксовано пуски двох "шахедів", які успішно знищені силами та засобами повітряного командування "Схід" в межах Харківської області", - повідомили деталі у Повітряних силах.

Повітряні тривоги за добу

З учорашнього вечора на території України кілька разів оголошували повітряну тривогу. Це відбувалося через часті зльоти російських бомбардувальників. У зв'язку з цим керівник об'єднаного координаційного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, чому почастішали зльоти російських МіГів. За її словами, по-перше, росіянам такі вильоти дійсно потрібні для бойового злагодження. "А по-друге, треба розуміти, що кожний виліт - це випробування системи нашої протиповітряної оборони і збір інформації ворогом", - зазначила Гуменюк.

Відео дня

Раніше в Повітряних силах повідомили, що часті зльоти МіГ-31К, що є носієм ракет "Кинджал", пов'язані з підготовкою нового льотного складу.

Україна не може не оголошувати повітряну тривогу навіть при тренувальних польотах ворога на зазначеному типі літака.

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