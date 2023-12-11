За вчора знищено склад боєприпасів ворога та уражено три райони зосередження його техніки.

На Авдіївському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, успішно відбили 49 атак. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. "Сили оборони успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області", - сказано в повідомленні.

А загалом вчора на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Авіаційних ударів ряд населених пунктів Харківської, Луганської Донецької областей. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів.

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В повідомленні сказано, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному складу боєприпасів противника.

За повідомленням Генштабу, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. При цьому на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

Також окупанти наступали в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області, але безуспішно. Українськими захисниками відбито всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара.

В Генштабі зазначають, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога в районі Роботиного.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні: новини

Минулої доби в Україні знищено 1030 російських окупантів. У Генштабі повідомили, що також знищено ще 19 танків загарбників, 31 бойову броньовану машину, шість артилерійських систем, 18 дронів оперативно-тактичного рівня, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й шість одиниць спецтехніки.

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