За словами експерта, завдання росіян на Авдіївському напрямку - відсунути українські війська від Донецька.

Метою росіян в Авдіївці є захопити в полон велику кількість бійців ЗСУ та західної техніки. Про це в ефірі "Еспресо" розповів військовий експерт, співробітник СБУ в 2004-2015 роках Іван Ступак.

"Окупанти сподіваються захопити в полон велику кількість українських військових, по можливості знищити їх. Також їх цікавить західна техніка, боєприпаси, амуніція, це теж вони хочуть захопити", - зазначив він.

За його словами, завдання росіян на Авдіївському напрямку - відсунути українські війська від Донецька, саме для цього вони тиснуть ціною неймовірних втрат людей та техніки.

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"Росіянам треба взяти Авдіївку, їм залишилось 5-6 км, які вони рахують, в найбільш вузькому місці перебити наше сполучення і як вони кажуть: "Авдіївський гарнізон буде оточений", - зазначив експерт, додавши, що для окупантів важливо захопити Авдіївку перед виборами в Росії.

"Якщо не буде цієї перемоги, то й показувати не буде що. Якщо ж вдасться захопити, то цій "перемозі" будуть присвячувати всі різдвяні свята", - додав він.

Водночас експерт зазначив, що "це вже не місто, а локація", і навіть якщо росіянам вдасться захопити Авдіївку, ніхто в Росії відновлювати її не буде.

Ситуація під Авдіївкою - що відомо

Раніше Ступак зазначав, що нинішня ситуація в Авдіївці нагадує події, що відбувалися 8 місяців тому в Бахмуті, росіяни не припиняють "м'ясних штурмів".

Як зазначали аналітики Інституту вивчення війни, російські війська активізували наступ на багатьох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов, імовірно, намагаючись перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії, які призначені на березень 2024 року.

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