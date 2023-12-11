Росія за добу також втратила чимало бронетехніки.

За добу втрати Росії в Україні зросли на понад тисячу окупантів та впритул наблизилися до нового антирекорду - 340 тисяч.

Ліквідовано ще 1030 супротивників, і тепер загальні втрати ворога на 11 грудня 2023 року становлять приблизно 339 850 загарбників, повідомив у понеділок вранці Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі додали, що також знищено ще 19 танків загарбників, 31 бойову броньовану машину, шість артилерійських систем, 18 дронів оперативно-тактичного рівня, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й шість одиниць спецтехніки.

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"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зазначається у повідомленні Генштабу.

Триває війна в Україні - сьогодні це варто знати

10 грудня генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що окупаційні війська РФ на сході нашої держави проводять наступальні дії по всій лінії фронту.

За його словами, ухвалено рішення для збереження життів воїнів, забезпечення стійкості української оборони та розумного використання боєприпасів.

Наші захисники та захисниці дають гідну відсіч ворогові, РФ зазнає колосальних втрат. Нагадаємо, втрати ворога на 10 грудня 2023 року становили приблизно 338 820 окупантів.

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