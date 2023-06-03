Тиск на місцевих мешканців посилюється.

У Мелітополі російські окупанти змушують місцеве населення отримувати паспорти РФ, застосовуючи до них медичний терор, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Терор проти населення посилюється одразу по декількох напрямках. Найпотужніший терор – це медичний, через паспортизацію. Ворог поставив собі за мету всім видати російські паспорти, і сьогодні він змушує наших людей обирати - життя або рашистський паспорт. З 1 червня неможливо отримати безкоштовні ліки для хронічних хворих, якщо в тебе немає рашистського паспорта", - сказав він.

Також Федоров навів приклад, коли на днях приїхала "швидка допомога" до дитини, яка впала і отримала струс мозку, то в неї лікар-"гастролер" почав опитувати її, чи підтримують батьки Росії, а після того, як дізнався, що у них немає російських паспортів, відмовився забирати її в лікарню.

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Ситуація у Мелітополі - актуальне

Мелітополь перебуває під окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення. Окупантам там активно допомагають місцеві колаборанти, проте в місті активно діють українські патріоти, тому в Мелітополі часто стається "бавовна" та підриви автомобілів зрадників.

Так, вчора, 2 червня, в окупованій Михайлівці біля Мелітополя підірвали авто із чотирма колаборантами. За попередньою інформацією там загинув власник кафе "Гетьман", який пригощав окупантів.