Колаборанти збиралися відпочити п'ятничного вечора і якраз під'їхали до кафе.

В окупованій Михайлівці біля Мелітополя підірвали авто із чотирма колаборантами, за попередньою інформацією там загинув власник кафе "Гетьман", який пригощав окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. "Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", - уточнив деталі мер міста.

За попередньою інформацією серед тих, кого підірвали, був і бізнесмен місцевого розливу Дидоводюк - власник кафе "Гетьман", який гостинно годував російських окупантів.

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"Уточнюємо інформацію хто вижив, а хто відпочине вже на концерті Кобзона", - зазначив Федоров.

"Замість тисячі слів. Вибуховий наслідок причетності до колабораційної діяльності. Сили спротиву вкотре доводять: кожного, хто зрадив державу, чекає свій "кінець"", - підсумував Федоров.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь вже досить довго знаходиться під окупацією. Російським окупантам там активно допомагають колаборанти. Проте є одне але - в місті діють українські патріоти. Крім того, в місті часто стається "бавовна", через що серед окупантів вже давно панує паніка.

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