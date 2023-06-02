Ворог завдав удару двома керованими авіаційними бомбами по селищу Ківшарівка Куп'янського району.

Російські окупанти знову обстріляли Харківську область, внаслідок чого загинула двоє людей загинули, ще четверо - дістали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог знову завдав удару двома керованими авіаційними бомбами по селищу Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. На жаль, 2 людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик", - зазначив він.

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За його словами, наразі на місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу упродовж доби ворог завдав по території України 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі.

Зокрема, в результати обстрілу російськими окупантами багатоповерхового будинку в селищі Комишуваха Запорізької області двоє людей загинуло, а четверо - поранено.

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